В Николаеве нетрезвый водитель «Lanos» въехал в столб – водитель с пассажиром очнулись и сбежали с места ДТП

Около 02:00, 25 декабря водитель «Daewoo Lanos» во время поворота с улицы Генерала Карпенко на проспект Центральный не справился с управлением и влетел в столб на бульварной части. От удара водитель и пассажир на некоторое время потеряли сознание, но вскоре пришли в чувство и сбежали с места ДТП.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы происшествия.

По информации свидетелей, водитель «Lanos» и его пассажир успели сбежать еще до прибытия «скорой» и сотрудников полиции. По прибытию полиции, очевидцы описали нарушителей и уже через несколько минут их обнаружили во дворе по улице Генерала Карпенко. От медицинской помощи они отказались.

Как оказалось, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Причиной ДТП, предварительно стало превышение мужчиной скорости при совершении поворота. Кроме того, он чуть не задел еще два автомобиля.

В итоге, как отмечают очевидцы, в отношении водителя «Daewoo Lanos» были составлены админматериалы по ст. 124 («Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств или иного имущества»), ст. 122-4 («Оставление места ДТП») и ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Напомним, родственники погибшего в результате ДТП в центре Николаева 25-летнего парня ищут свидетелей аварии.