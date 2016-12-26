«Троянский конь»: в Черкассах продолжаются протесты против назначение нового начальника областной полиции

Активисты, которые сопровождали протестами назначение нового руководителя Национальной полиции в Черкасской области, сегодня также решили «поздравить» областное управление полиции с Новым годом и новым начальником.

Об этом сообщает местное издание «Вичерпно»

Активисты принесли к зданию символические подарки: пакет и елку, поставленную в шины. Позже к активистам вышел Валерий Лютый, призвав не нарушать порядок. Активисты пытаются пройти внутрь здания, но их не пускают, организовалась толкотня.

Через некоторое время, после потасовки полицейские сказали, что готовы на диалог, на что активисты начали скандировать новые лозунги. Однако ни депутатов облсовета, ни общественность в управление не пускают, а сам Лютый по словам активистов куда-то исчез.

Позже двух депутатов все-таки впустили в здание ГУНП в Черкасской области. После разговора с Валерием Лютым, депутат областного совета Юрий Ботнар рассказал:

«На наше требование написать рапорт Лютый ответил сарказмом и улыбками. Отказал и сказал, что доложит в министерство. Господин Лютый отмечает, что акции должны быть мирными. Но мы видим на примере Революции Достоинства, что такие протесты малоэффективны. Нас убеждали, что нас десять человек, но здесь много организаций. Кроме того, якобы есть общественность, которая соглашается с кандидатурой Лютого. Хотелось бы знать, что это за общественность. Они предают Майдан».

Сейчас акция продолжается, общественность не собирается расходиться.

Напомним, ранее сообщалось, что Валерий Лютый - экс-советник мэра Харькова Геннадия Кернеса, экс-начальник полиции Кривого Рога, экс-заместитель начальника ГУ МВД в Харьковской области - возглавил управление полиции Черкасской области.