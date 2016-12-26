В Одессе поврежденное надгробие с кладбища забрали на реставрацию и потеряли

В Одессе поврежденное надгробие из Западного кладбища забрали на реставрацию и потеряли.

Об этом сообщает издание "Думская".

Как пишет издание, родственникам покойных обещали восстановить надгробные плиты, а теперь отказываются возвращать даже разбитые.

В частности, с такой проблемой столкнулась семья одесситки Виктории Деревянко.

В ночь на 10 апреля, напомним, неизвестные повредили в хаотичном порядке множество (полиция насчитала 40, но очевидцы говорили о сотнях) надгробий на кладбище.

«Тогда пострадал и памятник моего отца, он был расколот на две части, — вспоминает одесситка. — Мы написали заявление в Хмельницкий ОП. Узнали, что мэрия обещает выделить деньги на восстановление пострадавших памятников. Об этом нам сначала сказали в полиции, а потом подтвердило руководство кладбища. В итоге последнее в течение восьми месяцев кормит мою семью отговорками, мол, памятник в промзоне восстанавливается. Моей матери удалось выяснить, где эта промзона, и с трудом туда прорваться. Там о памятнике с нашей фамилией никто не знает, у них его просто нет».

Женщины направились за разъяснениями к прорабу кладбища, а тот повторил, что памятника нет, а на вопрос, где он, посоветовал спросить…в полиции.