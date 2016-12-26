На Николаевщине «Жигули» в лоб столкнулись с фурой – погиб водитель легкового авто

На Николаевщине, вблизи села Дорошовка Вознесенского района вечером 25 декабря столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ» и грузовик «DAF».

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Авария случилась на автодороге Р-06 «Ульяновка-Николаев».

«В результате лобового столкновения погиб водитель легкового автомобиля. Тело мужчины было заблокировано деформированными элементами кузова. С помощью гидравлического оборудования спасатели извлекли тело. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются», - рассказали в ГСЧС.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области уточнили, что авария случилась в самом селе Дорошовка, в районе кафе на улице Мира. Местный житель, управляя автомобилем «ВАЗ-2101», по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «DAF».

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве полиция разыскивает водителя, который сбил женщину и сбежал с места ДТП.