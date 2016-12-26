В Одессе водитель BMW устроил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия

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В Одессе водитель BMW устроил смертельное ДТП на одесских Черемушках и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает издание "Думская".

Как пишет издание, дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей: ВАЗ-2104, ВАЗ «Самара» и BMW, произошло ночью около 04:30 часов на улице Академика Филатова, в районе дома №41.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы, водитель и пассажир BMW скрылись с места происшествия.

В результате аварии пострадал один пассажир ВАЗ-2104, а второй скончался на месте до приезда скорой. Полиция проводит розыск виновника ДТП.

Преступности.НЕТ

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