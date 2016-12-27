В Николаеве спасатели потушили пожар на предприятии

В Николаеве утром 25 декабря спасатели ликвидировали пожар крыши в административном здании предприятия на улице Конечная.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения 8:50.

«По прибытию было установлено, что существует угроза распространения огня на все здание. Благодаря принятым мерам не допущена переброска пламени на все помещение. В 9:26 пожар локализовали и в 10:16 ликвидировали на площади 100 кв.м. Для тушения привлекалось 3 единицы техники и 12 человек личного состава», - отмечается в сообщении.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевским спасателям пришлось уговаривать мужчину покинуть задымленную квартиру.