На Николаевщине «Жигули» врезались в дерево – водителя госпитализировали

В Очаковском районе Николаевщины вечером 24 декабря автомобиль «ВАЗ-2106» врезался в дерево.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Авария случилась на автодороге между селами Яселка и Дмитровка Очаковского района. В результате ДТП 61-летнего водителя с травмами доставили в больницу.

Также 24 декабря, около 11:00, на автодороге «Арбузинка – Братское» возле села Кавуны столкнулись автомобили «ВАЗ-2101» и «Ford». Вследствие ДТП телесные повреждения получила 50-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ», которую доставили в медицинское учреждение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве нетрезвый водитель на «Lanos» въехал в столб.