На Житомирщине перевернулся микроавтобус с пассажирами – есть жертвы и пострадавшие

На трассе Киев - Чоп в Житомирской области в результате ДТП с участием микроавтобуса погиб один человек, шестеро пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что водитель маршрутки не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет и перевернулся.

"В результате ДТП погибла 36-летняя киевлянка и еще 6 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

За рулем микроавтобуса находился 27-летний житель столицы. Всего в микроавтобусе находилось 12 пассажиров, которые направлялись в Киев.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, ранее на Черниговщине перевернулась маршрутка с пассажирами – пострадало 17 человек.