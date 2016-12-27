Житель Николаевщины отомстил знакомому за постоянные обиды, ранив его ножом

В Веселиновском районе Николаевщины 38-летний мужчина ранил ножом 25-летнего парня.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 12:00 26 декабря в полицию поступило сообщение из местной больницы, что к ним госпитализировали 25-летнего местного жителя с резаной раной живота. Пострадавший рассказал, что вечером, находясь в нетрезвом состоянии, он подрался с местным жителем и после этого мало что помнит. Только днем, когда парень проснулся, то почувствовал ухудшение здоровья и увидел рану на животе.

Полиция установила личность подозреваемого. 38-летний мужчина не стал отрицать вины, объяснив свой поступок давними обидами на потерпевшего. Якобы тот неоднократно бил его. Поэтому, когда молодой человек снова его ударил, мужчина решил «поставить точку» в издевательствах над собой.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве девушка в свой день рождения пыталась разнять дерущихся гостей и ее ранили ножом.