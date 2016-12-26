В Нежине мужчина застрелился возле здания суда из-за выселения из квартиры

В понедельник, 26 декабря, под Нежинским судом мужчина выстрелил себе в висок, узнав о постановлении.

Об этом сообщает ТСН.

Его забрала «скорая», в реанимационном отделении мужчина скончался. Причину такого поступка выясняют правоохранители открыли уголовное производство по статье «Доведение до самоубийства».

На данный момент известно, что в Нежинском суде рассматривали дело с участием погибшего. Судья по иску жены этого мужчины постановил выселить его из квартиры.

«Полицейские, прибывшие на место, установили, что стрелял он из пистолета «Флобер». Есть у нас информация, что в Нежинском суде происходил процесс между ним и его женой. Это будем проверять и общаться с работниками суда, чтобы приобщить к материалам уголовного производства», — рассказал глава пресс-службы ГУНП в Черниговской области Сергей Брыль.

Напомним, в Николаеве обвиняемый в убийстве порезал себе вены прямо в зале суда