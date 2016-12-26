В сети появилось вирусное видео, как в России на улице дерутся Бетмен, Человек-Паук и Санта-Клаус

В российском городе Казань посреди улицы устроили драку мужчины в костюмах Бэтмена, Человека-Паука и Санта Клауса.

Соответствующее видео размещено на видеохостинге YouTube.

Видео столкновения супергероев активно обсуждают пользователи соцсетей. Комментируя ролик, интернет-юзеры предполагают, что причиной столкновения стала, как всегда, борьба за территорию. Однако кое-кто считает, что видео является постановочным. При этом в начале видео понятно, что оператор сначала хотел акцентировать свое внимание на другом конфликте с участием выходцев из Кавказа

На видео видно, как человек в костюме Бэтмена налетает на «Человека-паука» и наносит несколько мощных ударов. Однако на помощь «спайдермену» прибегает человек, одетый в Санта-Клауса и отгоняет агрессивного героя города Готэм. После этого драка сошла на нет.