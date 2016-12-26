В Одессе переполнены все детские больницы: маленьких пациентов размещают даже в коридорах

Городские стационары переполнены из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Об этом сообщает Украинская Служба Информации, со ссылкой на родителей, чьи дети попали в медучреждения.
По их словам, в больницах наблюдаются очереди в приемных покоях, а мест в палатах давно нет, потому детей располагают в коридорах.
"Увезли по скорой, температура не сбивалась. Переполнены все палаты, а дети с похожими симптомами все прибывают и прибывают", — рассказала Елена, мама одного из малышей.
Многие родители отказываются из-за этого от госпитализации, чтобы дети не заразились другими заболеваниями.
В горздраве рассказали, что в данное время детей принимают в шести стационарах, включая областную больницу, а также частные медучреждения «Инто-сану» и клинику Святой Екатерины для застрахованных.
"Переполненность – не повод отказываться от госпитализации. Дети все равно должны быть под присмотром медиков", — отметили в горздраве.