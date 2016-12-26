Флот Украинского Дунайского пароходства пополнился 60-ю австрийскими судами, заказанными еще во времена СССР

Украинское Дунайское пароходство получило в собственность 60 барж, построенных в Линце (Австрия). Суда предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов.

Об этом сообщает Украинская Служба Информации со ссылкой на «Центр транспортных стратегий».

Договоренность о передачи барж-секций типа «Европа-IIБ» существовала еще в 1989 году. Тогда бывший «Совкомфлот» заключил с австрийским банком контракт, который «унаследовало» Дунайское пароходство. Оно должно было оплатить 85% стоимости судов, но из-за финансовых проблем рассчитаться за них удалось лишь после снижении задолженности на 90%. В декабре этого года пароходство выплатило 1,5 млн. евро и в Вене официально оформили передачу барж.

Суда «Европа-IIБ» рассчитаны на перевозку груза весом в 1 717 тонн. Их длина составляет 76,5 м, ширина – 11 м, а осадка – 2,7 м.

Отметим, что до «пополнения» во флоте Украинского Дунайского пароходства пребывало 5 самоходных судов и 245 единиц несамоходного речного флота, 7 морских судов дедвейтом от 3300 до 4050 тонн, 4 пассажирских теплохода.