В Одессе в результате ДТП «Lexus» перевернулся на крышу

В Одессе, на 1-й станции Люстдорфской дороги в аварии с участием трех автомобилей перевернулся «Lexus».
Об этом сообщают очевидцы в Facebook.
Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Одессы, автомобиль «Lexus» врезался в «Nissan», двигаясь по Адмиральскому проспекту в сторону улицы Космонавтов.
«Nissan» отбросило на встречную полосу, где он врезался в автомобиль «Toyota».
В результате столкновения «Lexus» перевернулся на крышу. Вместе с тем, водитель перевернувшегося автомобиля отказался от госпитализации.