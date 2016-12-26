В Одессе в результате ДТП «Lexus» перевернулся на крышу

В Одессе, на 1-й станции Люстдорфской дороги в аварии с участием трех автомобилей перевернулся «Lexus».

Об этом сообщают очевидцы в Facebook.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Одессы, автомобиль «Lexus» врезался в «Nissan», двигаясь по Адмиральскому проспекту в сторону улицы Космонавтов.

«Nissan» отбросило на встречную полосу, где он врезался в автомобиль «Toyota».

В результате столкновения «Lexus» перевернулся на крышу. Вместе с тем, водитель перевернувшегося автомобиля отказался от госпитализации.