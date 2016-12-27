На Николаевщине разыскивают девушку-подростка, которая ушла из дома

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На Николаевщине Витовское (Жовтневое) отделение полиции разыскивает пропавшую без вести 16-летнюю Диану Руслановну Божан.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Девушка 22 декабря ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой, обратиться в Витовское отделение полиции по адресу: Николаев, улица Новозаводская 10А, или по телефонам (0512) 44-68-58, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве разыскивают пропавшего без вести 17-летнего парня.

Вадим Богданов

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