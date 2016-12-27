«Закрылки, с***!»: опубликованы последние слова пилотов российского Ту-154, который упал в море

По словам собеседника телеканала, разговор экипажа прерывается на том, что один из пилотов восклицает:

Об этом сообщает Life со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Источник Life добавил, что пленка, фиксировавшая переговоры экипажа и разговоры внутри кабины, оказалась не повреждена. Второй самописец, параметрический, пока не доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил и когда начнется его расшифровка, пока неизвестно.

В свою очередь источник «Интерфакса» в оперативном штабе на месте крушения сообщает, что самолет разбился из-за «сваливания» при недостаточной для взлета подъемной силе крыла. Собеседник агентства отметил, что, по предварительным данным, на борту «рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты, и самолет свалился».

Закрылком называется отклоняющаяся вниз или выдвигающаяся и одновременно отклоняющаяся задняя часть крыла.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, летевший после дозаправки из Сочи в сирийскую Латакию, пропал с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря. В катастрофе самолета Ту-154 погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.

По предварительным данным, крушение самолета произошло из-за того, что при наборе высоты возникла техническая неисправность, которую не удалось быстро устранить. Рассматривается версия об ошибке пилотирования.

На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, восемь членов экипажа и военные.