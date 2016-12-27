Опубликован разговор диспетчеров, обнаруживших падение Ту-154

Появилась запись разговоров пилотов самолетов и вертолетов, которые занимались поисками пропавшего самолета Минобороны Ту-154.

Расшифровку опубликовал телеканал 360.

После того, как самолет пропал с радаров и перестал отвечать на запросы диспетчеров, они обратились к гражданским бортам, находившимся недалеко с просьбой быть осмотрительнее при выходе из облачности.

Через несколько минут по тревоге подняли вертолет Ми-8, чтобы обследовать акваторию. Вскоре Ми-8 обнаружил несколько масляных пятен, и в эту зону были направлены два морских судна. Через полчаса после потери связи с Ту-154 к поискам присоединился второй вертолет. Гражданские самолеты к тому времени освободили воздушное пространство в зоне поисков.

На 34-й минуте разговора командир Ми-8 доложил, что обнаружил предполагаемое место падения пропавшего самолета. Он разглядел на поверхности воды шины шасси, мусор и личные вещи пассажиров. Второй вертолет подтвердил эту информацию, доложив об обнаружении чемоданов, спасательных плотов и обшивки самолета.

Д: Оренбург, 403-й, сейчас будете заходить на посадку, проявляйте осмотрительность. И, по возможности, посмотрите вокруг, нет ли обломков.

Д: Архангельск 808, просьба, после выхода из облачности, просмотреть водную поверхность и доложить.

- Выходим из облачности.

Д: понял, повысьте осмотрительность.

Ми-8: на 16-ой готов к запуску по сигналу «тревога».

Д: запуск разрешаю. 25 650, примерно на удалении от двух до 10 километров.

Ми-8 от аэропорта, да?

Д: да, 25 650, азимут 210, удаление четыре километра.

Ми-8: понял, следую к вам.

Д: сейчас с полосы 2.0 будет вылетать борт, поэтому не приближайтесь к полосе. Азимут 210, удаление четыре километра, начинайте осмотр.

Ми-8: сейчас проверим.

Ми-8: Сочи-старт, 25 650. Сложно сказать, что это. Но под определенным углом кажется, что лежит самолет на дне. Опять же идет рассвет и птиц много над этим местом, сложно сказать.

Ми-8: 25 650, предмет определил, это большая длинная труба ржавая.

Д: он плавает или на дне?

Ми-8: она на одном месте стоит. Сложно сказать. Цвет ржавый, место не меняет.

Ми-8: высота 100 метров, над трубой висел 30 метров. Считаю, что труба. Ошибочно. В сумерках ошибочно приняли за самолет трубу.

Ми-8: 25 650. большое сильное масляное пятно, выполняю вираж. Мусор вокруг масляного пятна, и, кажется, вроде бы один жилет желтый, пытаюсь зайти. Пытаюсь предметы рассмотреть, дельфинов много там.

Д: поступила команда спасательного центра — вернуться к концу полосы и от торца по этой схеме пройти галсами по схеме выхода. Сказали, пятно рассасывается, может, что-то новое увидите.

Ми-8: понял, информацию принял. Прибыл, начинаю поиск.

Д (2): 25 650 Ми-8 работает, сейчас ушел, с конца Сочи от береговой черты находится на удалении 15 километров, в районе масляного пятна два морских судна работают с курсом 240, на удалении 15 километров было обнаружено пятно от торца. По моим данным 100 метров у него высота, будет уменьшать, на взлетно-посадочный выходить.

Д: 25 650, для информации, еще один вертолет подняли для поиска и спасания — К-32. Сейчас он на девять часов от вас. На триста метров следует, вы работаете на 150. Для интервала с ним.

К-32: 32 807, Следую в район пятна. На высоте 300 метров.

Д: 32 807, наблюдаю вас, ниже не спускаться, работает еще один вертолет Ми-8 на сто метров в этой же зоне.

Ми-8: 25 650, запишите координаты — 432 801 северный 394 809 восточный. В этот квадрат следуйте, там что-то нашли, вы там необходимы для производства работ. Самолеты гражданские зону освободили.

Ми-8: прибыл в предполагаемое место поиска, вижу кучу мусора, плавающее колесо.

Д: 25 650, вас поняла. Сообщите, колесо самолета или просто покрышка?

Ми-8: похоже на колесо самолета, пять катеров наблюдаю.

Д: поняла вас, новости сообщайте. С К-32 на визуальном наблюдении находитесь?

Ми-8: да, погода хорошая. Борту не мешаем, можем работать параллельно.

Ми-8: из того, что вижу, очень похоже на место крушения.

Д: я вас поняла, 650.

К-32: тоже подтверждаю. Вещи плавают, какие-то матрасы.

Ми-8: прошел на высоте 40 метров. Наблюдаю два колеса, авиационные. Внутри покрашены серым цветом.

Д: они на поверхности плавают?

Ми-8: так точно, плавают на поверхности. Подтверждаю два колеса авиационных, мусор похож на вещи пассажиров.

Д: 25 650, вас поняла.

К-32: у заключительного корабля еще что-то плавает, течение туда несет. Плавают оранжевые плоты и обшивка. Местами то ли игрушки, то ли вещи. Пройду вдоль берега, может, там что-то увижу.

Ми-8: прошел на высоте 20 метров. Подтверждаю: много чемоданов, вещей, также колеса самолета. Очень похоже на место падения. Людей пока не наблюдаю.

Д: 25 650, вам поступила команда, конец работ. Разворачивайтесь, возвращайтесь на аэропорт.

К-32: вижу обшивки самолета. Катерам передайте, пусть подплывут суда и посмотрят. Координаты — 432 805 северный 0 394 947 восточный. Течение и ветер северо-западные, сносят все элементы на юго-восток.

Д: 32 807 поступила команда, чтобы вы заканчивали работу. Посадка в 27 минут. Спасибо, всего доброго.

Напомним, что самолет Минобороны России, направлявшийся в Сирию, разбился 25 декабря недалеко от Сочи. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира. Спецслужбы продолжают поиски обломков и тел погибших. На борту были российские военные, журналисты прокремлевских каналов и артисты.