Николаевцы второй раз за полгода почувствовали землетрясение

В ночь со вторника 27 декабря на среду 28 сентября, около 0125 по киевскому времени в Украине произошло землетрясение, которое почувствовали и жители Николаева.

Так, жители разных городов, в частности, Одессы и Николаева сообщили, что колебания длились несколько секунд, а их сила была таковой, что колебались шторы, трясло мебель и колебания были явно ощутимы для людей.

По данным сервиса emsc-csem.org эпицентром землетрясения стала Румыния. Магнитуда колебаний составила 5,3 балла по шкале Рихтера.

Что касается непосредственно Николаева и Одессы, то на карте сервиса указано, что эти регионы также ощутили колебания. Помимо этих областных центров, колебания были зафиксированы в Виннице и Черновцах.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в конце сентября этого года до Одессы, Николаева и Киева докатилось землетрясение, случившееся в румынских горах