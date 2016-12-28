На Николаевщине двое мужчин погибли из-за отравления угарным газом

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В Николаеве и селе Зайчевское 27 декабря двое мужчин погибли от отравления угарным газом.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Один эпизод произошел на территории садового товарищества «Аврора» в селе Зайчевское – погиб мужчина 57-летний мужчина.

Второй случай зарегистрирован в Ингульском районе Николаева – в частном доме по улице Генерала Свиридова погиб 30-летний мужчина. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве от отравления угарным газом погибли молодая учительница и ее мать.

Вадим Богданов

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