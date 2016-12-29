На Николаевщине пожарные спасли мужчину из горящего дома

В поселке Александровка Вознесенского района Николаевщины 27 декабря пожарные спасли 59-летнего мужчину из горящего дома.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре спасателям сообщили в 9:28 – возгорание заметила женщина, которая проходила мимо и увидела дым, шедший из дома. На место происшествия выехали отделения местной пожарной охраны «Александровка».

«Проведя разведку, пожарные нашли в одной из комнат мужчину, который спал. Спасатели вынесли его на свежий воздух, до прибытия бригады «скорой» оказали первую неотложную помощь и передали врачам. Пострадавшего хозяина доставили в Вознесенскую центральную больницу в состоянии средней тяжести, с предварительным диагнозом отравление продуктами горения. В 9:38 пожар был локализован и в 9:55 ликвидирован на площади 2 кв.м», - отмечено в сообщении.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления. При осмотре места происшествия были обнаружены явные повреждения дымохода, который также был засорен, и наличие рядом большого количества горючих материалов. Это привело к тому, что дым из трубы шел в дом, образовалось плотное задымление, тлели пол и разбросанные тряпки. Мужчину удалось спасти благодаря тому, что отделение местной пожарной охраны располагается неподалеку от дома, где возник пожар.