В Николаевской области «ВАЗ» слетел с трассы и перевернулся

На Николаевщине, возле села Бугское Новоодесского района 27 декабря автомобиль «ВАЗ-2106» съехал в кювет и перевернулся.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Происшествие случилось на трассе Т-1510 «Новая Одесса – Еланец». Прибывшие на место происшествия спасатели помогли перевернуть автомобиль и с помощью буксирного троса вытащили его из кювета. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что под Николаевом спасателям пришлось вытаскивать слетевшую с дороги «ГАЗель».