На Львовщине пьяный священник пытался убежать от патрульных

На Львовщине задержали пьяного настоятеля церкви, который попытался убежать от патрульных.

Об этом сообщает патрульная полиция Львова в Фейсбуке.

Так, сегодня ночью на трассе Киев – Чоп, возле города Буск, инспекторы заметили автомобиль Deawoo Sens, у которого были неисправны внешние осветительные приборы. Патрульные остановили транспортное средство, однако водитель и пассажир выбежали и безуспешно попытались убежать.

У водителя инспекторы заметили признаки состояния алкогольного опьянения. Мужчина не имел при себе никаких документов. Уже сев в служебный автомобиль мужчина сказал, что он священник, впоследствии информация об этом подтвердилась.

«Мужчина является настоятелем церкви одного из сел вблизи пгт Красное. Он пытался уговорить патрульных не составлять админматериалов под разными предлогами. Уже впоследствии, 32-летнего мужчину приехала защищать сестра» — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее на Закарпатье пьяный священник сбил насмерть трех женщин. Также в Тернополе пьяные священники устроили драку в ночном клубе.