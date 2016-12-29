Николаевская полиция разыскивает свидетелей ДТП, в котором погиб водитель «Chrysler»

На Николаевщине полиция разыскивает свидетелей аварии, в которой погиб водитель автомобиля «Chrysler Voyager».

Об этом сообщили в следственном управлении Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

ДТП случилось 19 декабря, около 10:00, на 185-м километре + 105 метров автодороги Р-06 «Ульяновка - Николаев», в Новоодесском районе. Автомобиль слетел с моста и опрокинулся, его водитель от полученных травм погиб на месте происшествия.

Полиция просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах данного ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших аварию, обращаться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить по телефону (0512) 49-89-63.

Напомним, ранее сообщалось, что родственники николаевца, погибшего в ужасном ДТП, ищут свидетелей трагедии.