Суды без судьев: штат большинства судебных учреждений Николаевской области недоукомплектован

Большинство судов Николаевской области недоукомплектованы. В частности в Еланецком, Братском и Баштанском районных судах фактически работает по одному судье.

Это следует из анализа ответов судов Николаевской области на информационный запрос «Преступности.НЕТ».

Так, из ответа на запрос о том, сколько судей работает в суде, кто из них является следственным судьей, кто не может принимать решения в связи с утратой срока назначения на должность(ждет окончания процедуры согласования на бессрочное назначение после первых пяти лет судейства или по другим обстоятельствам), а также информации о том, кто из судей был отправлен в отставку в течении 2015-1016 годах стало известно, что большинство судов Николаевщины недоукомплектованы.

В частности, в Еланецком районе сложилась ситуация, в которой несмотря на то, что по штатному расписанию должно работать три судьи, решения выносит только Наталья Чернякова. При этом она является следственным судьей и главой Еланецкого суда. Это произошло после того, как на протяжении 2016 года были уволены ее коллеги – Юрий Патрик, который ушел из суда по собственному желанию и Татьяна Раевич, отправленная в отставку.

В то же время аналогичная ситуация и в Баштанском районном суде. Там, функции следственного судьи и главы суда выполняет Сергей Янчук. Его коллега Виталий Муругов не может принимать судебные решения, так как в июле 2015 года у него закончился пятилетний срок полномочий и на данный момент он ожидает назначения на должность на бессрочной основе. То, что Янчук остался в Баштанском райсуде фактически единственным судьей, связано также с тем, что на протяжении 2016 года ушли в отставку Татьяна Копейка и Людмила Бойко.

Вместе с тем, в Братском районном суде, также работает один судья - Инна Скарницкая. При этом она выполняет обязанности главы Братского райсуда. Стоит отметить, что Скарницкая – судья, исполняющая обязанности впервые, а это значит, что в случае, когда истечет пятилетний срок со дня ее назначения она будет ожидать согласования на бессрочное назначение на должность. Соответственно Братский суд, вообще, на время может остаться без судей.

Стоит отметить, что всего за 2015-2016 годы, было уволено 34 судьи. Наибольшее количество судей ушло из Хозяйственного суда Николаевской области(6 судей).

Примечательно, что в Николаевской области около 30 судей не могут выполнять свои полномочия, так как ждут окончания процедуры согласования на бессрочное назначение после первых пяти лет судейства. При этом все они включены в штатное расписание и получают заработную плату. Наибольшее количество судей, ожидающих продления полномочий работают в Николаевском окружном административном суде(8 судей).

Всего в судах Николаевской области, за исключением Апелляционного суда Николаевской области, работает 155 судей, 56 из которых – следственные(судья суда первой инстанции, к полномочиям которого относится осуществление в порядке, предусмотренном УПК, судебного контроля за соблюдением прав, свобод и законных интересов лиц в уголовном судопроизводстве).

При этом, из информации, опубликованной в Едином реестре судебных решений следует, что на протяжении 2015-2016 года, этими судьями было вынесено около 309 тысяч решений.

Напомним, что в январе 2015 года сообщалось о том, что на Николаевщине районный суд бездействовал два месяца из-за бюрократических проволочек. Тогда Порошенко не принимал присягу судьи.