Полиция разыскивает николаевца, пропавшего без вести еще в мае этого года

В Николаеве полиция разыскивает 33-летнего Виталия Валентиновича Снигирева.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

По словам родственников, мужчина перестал выходить на связь с мая 2016 года.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые короткие. Может быть одет в джинсы синего цвета или черные болоньевые брюки черного цвета, куртку болоньевую темного цвета.

Полиция просит граждан, которые могут помочь в розыске пропавшего, обратиться по адресу: Николаев, улица Белая, 44, или по телефонам (0512) 34-11-98, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция разыскивает николаевца, который уехал в Ялту и перестал выходить на связь с родственниками.