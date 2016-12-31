В Первомайске из-за замыкания загорелся «Opel Kadett»

В городе Первомайске на Николаевщине утром 29 декабря загорелся автомобиль «Opel Kadett».

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Автомобиль был припаркован рядом с гаражом по улице Черняховского в кооперативе «Майский». По указанному адресу выехали спасатели, по прибытию было установлено, что существует угроза опрокидывания огня на гараж.

«Благодаря принятым мерам удалось не допустить распространения пламени и спасти автомобиль от уничтожения. Пожар локализовали и ликвидировали на площади 2 кв.м. Для тушения были привлечены 2 единицы техники и 8 человек личного состава. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки», - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве неизвестный поджег «Ниву».