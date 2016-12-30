На Николаевщине ищут пропавшую без вести женщину

На Николаевщине Баштанский отдел полиции разыскивает 67-летнюю Раису Григорьевну Тихонову.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Тихонова является жительницей села Лоцкино, 24 декабря она ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175-178 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы короткие, окрашенные в красный цвет, брови густые. Была одета в шубу черного цвета, спортивные штаны, коричневую кофту с желтыми вставками, вязаную шапку красного цвета и черные кожаные сапоги. Особые приметы: сломанный нос на правую сторону.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой, сообщить в Баштанский отдел полиции по адресу: Баштанка, улица Бойченко, 5, или по телефонам (05158) 2-71-56, 2-67-54, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция разыскивает жителя Николаевщины, который уехал на заработки и не вернулся.