На Львовщине глава РГА уволилась после поимки на вождении в нетрезвом состоянии

На Львовщине подозреваемая в вождении в состоянии алкогольного опьянения глава Жовкивской РГА Надежда Щур написала заявление на увольнение.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Львовской ОГА Олег Синютка.

«Учитывая общественный резонанс, председатель Жовкивской РГА написала заявление на увольнение», - говорится в его сообщении.

Маневрирующий по дороге автомобиль под управлением Надежды Щур был остановлен 30 декабря на трассе Львов-Рава-Русская сотрудниками патрульной полиции. Полицейские подозревали, что чиновница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«Zahid.net» сообщает, что Щур отказалась проходить тест на «Драгере». Ее доставили в Львовский областной наркологический диспансер, где она сдала анализы и пошла домой.

В наркодиспансер приехал нардеп Владимир Парасюк. Он заявил, что главный врач диспансера Мирослава Кабачник фальсифицировала результаты анализов на состояние алкогольного опьянения.

По результатам проверки у Щур в крови обнаружили 0,3 промиль алкоголя. Неадекватное состояние водителя врачи объяснили высоким артериальным давлением.

Парасюк, тем временем, заперся в кабинете с главным врачом наркодиспансера и не впускает полицию.

На место прибыла следственно-оперативная группа Франковского отдела полиции, которую вызвали за незаконное содержанием медиков. Парасюк не впустил следователей в кабинет, однако, по данным местных журналистов, затем активисты выяснили, что удостоверение у сотрудницы полиции просроченное.

Напомним, летом 2015 года Президент уволил главу Первомайской РГА Виктора Сироту, который оскандалися на всю Украину, когда «Кобра» остановила его авто, он матерился и скандалил, но его отпустили «по команде» из Николаева. После этого, было опубликовано видео того, как ставленник Президента угрожал сотрудникам «Кобры» увольнением и обзывал их «мудаками».