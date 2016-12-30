В Николаеве «Газель» после столкновения с «Lanos» перевернулась на бок

В пятницу вечером, 30 декабря, в Николаеве на проспекте Богоявленском в районе Кульбакинского поворота произошло ДТП с участием автомобилей «Lanos» и грузовой «Газели».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На данный момент нет точной информации о причинах ДТП. По одной из версий, транспортные средства двигались в направлении центра города. В районе Кульбакинского поворота «Газель» с крайней правой полосы принялась поворачивать на улицу Братскую. В этот момент двигавшийся в крайнем левом ряду «Lanos» ударил грузовик в левый бок, из-за чего «Газель» перевернулась на бок.

В результате ДТП травмы неизвестной степени тяжести получили водитель и пассажир «Газели». Прибывшие медики оказывают им первую помощь.

На месте происшествия работают сотрудники управления патрульной полиции.

Напомним, ранее в Николаеве «Славута» перевернулась на бок.