В Мариуполе пьяный полицейский едва не снес своим авто главную городскую елку

В пятницу, 30 декабря, около 19:00 в Мариуполе пьяный полицейский на автомобиле марки «Chevrolet Aveo» въехал на Театральную площадь под главную елку Мариуполя, где отдыхали взрослые и дети, а потом врезался в ограждение.

Об этом сообщает УНН.

Перескочив на автомобиле через бетонный бордюр и пробив колеса, правонарушитель пытался скрыться с места ДТП. Рядом несли службу полицейские. Они быстро догнали беглеца и скрутили, положив на асфальт. Прибыв по вызову, врачи скорой констатировали, что водитель пьян. Мужчина едва разговаривал. Сотрудники полиции перенесли водителя из кареты скорой в патрульный автомобиль и отвезли в райотдел.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области, водитель иномарки не справился с управлением. Это действующий сотрудник полиции. Он привлекается к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

«Сообщение о происшествии поступило от полицейских, которые несли службу по обеспечению правопорядка возле центральной елки. Автомобиль двигался со стороны проспекта Мира, водитель не справился с управлением и выехал за пределы дороги. Наряд задержал водителя и вызвал патрульных для документирования правонарушения. Составлены административные материалы по ст.130 («Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения») Кодекса Украины об административных правонарушениях», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Львовщине задержали пьяного настоятеля церкви, который попытался убежать от патрульных.