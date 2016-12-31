В Николаеве с рельсов сошел грузовой поезд

В субботу, 31 декабря, в Николаеве на улице Индустриальной, в районе Черноморского судостроительного завода, сошел с рельсов вагон грузового поезда.

Об этом сообщает интернет-издание «Новости-N».

Авария произошла на пересечении железнодорожных путей с улицей Индустриальной. Состав из пустых вагонов выезжал по ветке, ведущей в Николаевский речной порт. По неизвестным причинам колесная пара первого вагона сошла с рельсов. Эшелон остановился прямо на переезде, заблокировав движение по улице Индустриальной.

Движение по улице было перекрыто полицией.

В настоящее время железнодорожники решают, как поставить вагон на рельсы.

Напомним, ранее в Болгарии поезд с пропан-бутаном сошел с рельсов. Тогда из-за взрыва нескольких цистерн были жертвы.