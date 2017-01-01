В Индонезии в пожаре на туристическом катере погибли пятеро человек

В Индонезии на туристическом катере возник пожар, в результате погибли пятеро человек, еще 17 травмированы, сообщили местные власти.

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на Reuters.

Пожар на катере возник в воскресенье, 1 января, при отправлении в округ Тысячи Островов к северу от индонезийской столицы Джакарты. В результате поисково-спасательной операции на берег доставили 98 человек, их жизням ничего не угрожает.

По информации полиции округа, лодка Zahro Express загорелась после выхода из порта в северной части Джакарты. Предварительно установлено, что причиной возгорания было короткое замыкание электродвигателя.