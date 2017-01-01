В Киеве в результате ДТП скончалась девушка-пассажир, водитель в критическом состоянии

В воскресение, 1 января, в Киеве, на улице Вадима Гетьмана, водитель «Славуты» на высокой скорости вылетел с дороги на остановку общественного транспорта и врезался в столб, погибла пассажирка.

Об этом сообщает сайт dtp.kiev.ua.

«Смертельное ДТП в Киеве на Индустриальном. Водитель «Славуты» на высокой скорости вылетел с дороги на остановку общественного транспорта и врезался в столб. Женщину-пассажирку 1988 г.р. выбросило из авто. Умерла на месте. Водитель, около 30 лет, в критическом состоянии с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимацию 17 больницы», - говорится в сообщении.

На месте работает полиция и оперативно-следственная группа. Ведутся следственные действия. Был ли водитель в нетрезвом состоянии пока неизвестно.