В масштабном ДТП в Германии погибли шесть человек

В результате масштабного ДТП в районе Нижний Альгой на юге Германии погибли по меньшей мере шесть человек, 13 получили травмы, заявили в местной полиции.

Об этом сообщает DW.

Авария с участием большого числа автомобилей, в том числе грузовиков, произошла в ночь на 1 января на автобане A7 в районе коммун Бад-Грененбах и Воринген.

По информации местной полиции, на дороге столкнулись 11 автомобилей: три грузовика и восемь легковушек. Издание Bild сообщает о 12 столкнувшихся машинах.

В сообщении отмечается, что один автомобиль оказался практически полностью уничтоженным - пятеро человек в машине получили несовместимые с жизнью травмы. Шестую жертву спасатели обнаружили в кабине грузовика.

Причина ДТП устанавливается. Предполагается, что одной из причин мог быть густой туман, который наблюдался в районе происшествия.