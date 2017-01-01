Пьяный водитель из Украины убил двух девушек в Польше

Водитель из Украины совершил смертельный наезд на пешеходов в новогоднюю ночь в городе Еленя Гора на юго-западе Польши.

Девушки 14 и 16 лет, которые шли по тротуару, скончались на месте, сообщает Польское радио со ссылкой на журналиста Радио Вроцлав.

"30-летний водитель из Украины за несколько минут перед наступлением Нового года совершил наезд на двух девушек 14 и 16 лет, который оказался для них смертельным. Как установили правоохранители, мужчина, который ехал внедорожником Джип, съехал на тротуар, сломал перила и упал в реку. Девушки подросткового возраста скончались на месте", - сообщает журналист.

Получила ранения также пассажирка, которая сидела рядом с водителем. Она в тяжелом состоянии находится в больнице.