В райцентре Днепроперовской области в новогодню ночь горел горсовет

В городе Каменское (Днепродзержинск) Днепропетровской области в новогоднюю ночь загорелся один из этажей здания городского совета.

Об этом сообщает местное издание «Событие».

Пожар возник в одном из кабинетов на четвертом этаже. Горела офисная мебель, оргтехника, служебная документация, оконная рама, дверь кабинета.

Спустя 40 минут после сообщения пожар площадью 20 квадратных метров был локализован.

Погибших и травмированных в результате происшествия нет. Причины возникновения пожара устанавливаются.