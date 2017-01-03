На газопроводе неподалеку Баку произошел взрыв

На газопроводе неподалеку столицы Азербайджана Баку произошел взрыв.

Об этом сообщает APA со ссылкой на МЧС страны.

Отмечается, что взрыв произошел в 7 утра по местному времени в районе пос. Сангачалы Гарадагского района, после чего начался пожар. В министерстве чрезвычайных дел Азербайджана сообщили, что подача газа в магистральный трубопровод прекращена.

Это второй взрыв на данном участке за последние дни: предыдущий раз инцидент там произошел 27 декабря.

На месте работали спасатели, позднее пожар был потушен, сообщили в МЧС.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что во Львовской области произошла авария на газопроводе. В результате инцидента были прекращены поставки газа из Польши.