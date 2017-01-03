Вандалы в США испортили знаменитую надпись «Hollywood»

На холмах Лос-Анджелеса неизвестные вандалы в новогоднюю ночь испортили легендарный памятный знак «Hollywood».

Об этом сообщает телеканал «ABC7».

Хулиганы переделали буквы в огромной надписи «Hollywood» так, что слово изменилось на «Hollyweed». Словом «weed» на сленге обозначают марихуану, в итоге получилось словосочетание «святая марихуана».

Камеры наблюдения зафиксировали мужчину в темной одежде, но ему после совершения акта вандализма удалось скрыться. Теперь его разыскивает полиция, чтобы привлечь к уголовной ответственности.

Сообщается, что добиться изменения вида надписи вандалу удалось прикрыв элементы тринадцатиметрових букв темным материалом похожим на брезент.

Напомним, в Николаеве неизвестные вандалы сломали скамейки и урны в сквере «Аллея славы» в парке «Победа».