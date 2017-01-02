Опубликовано видео того, как николаевец, сбитый Hyundai, около двух минут пытается подняться, но его переезжает КамАЗ

Родственники николаевца, которого переехал КамАЗ, после того, как тот был сбит другим автомобилем, просят предоставить любую информацию о Hyundai Tucson, первоначально задевшем погибшего и заявляют, что в сведениях о ДТП о нем исчезли данные. При этом родственники погибшего опубликовали видеозапись камеры наружного наблюдения, из которой следует, что после того, как «Hyundai» сбил мужчину, тот еще около двух минут пытался встать, пока его не переехал КамАЗ.

Об этом в своем письме на редакционную почту «Пресутпности.НЕТ» написала племянница погибшего николаевца Марина Орлова.

«Я хочу заявить, что в деле о ДТП в ночь с 25 на 26 декабря на проспекте Богоявленском(Октябрьском), в котором погиб Цицилин Юрий Витальевич 1966 года рождения, почему-то оказалось, что виновен только водитель КАМАЗа, а водителя автомобиля «Hyundai» внезапно не стало в деле. На сегодняшний день, совместными усилиями мы доказали факт не только присутствия «Hyundai» в ДТП, но и его непосредственную вину. Автомобиль сбил человека и скрылся, не оказав медицинскую помощь! Для нас большой шок, но после «Hyundai» Юра был еще жив и пытался встать!», - написала она.

При этом она обратилась с просьбой предоставить любую информацию, которой обладают свидетели происшествия.

«Я снова прошу о помощи! Точное время столкновения «Hyundai» с Юрой 23:15, водитель направлялся из Широкой балки в сторону города. Марка автомобиля – Hyundai Tucson. У автомобиля повреждения с ПРАВОЙ стороны и отсутствует ПРАВОЕ зеркало заднего вида. Все, у кого имеется запись с видеорегистратора или те, кто располагает какой-либо информацией – прошу помочь следствию! Вы можете связаться со мной, племянницей погибшего – 066-699-74-64 (Мария), а также - 066-372-62-82 (Анна, сестра погибшего) и 063-601-81-13 (Пётр, двоюродный брат). Будем благодарны за любые сведения!», - написала она.

Также племянница погибшего прислала ссылку на видеозапись камеры наружного наблюдения, из которой следует, что после того, как «Hyundai» сбил мужчину, тот еще около двух минут пытался встать, пока его не переехал КамАЗ.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве КамАЗ переехал мужчину, сбитого другим автомобилем. Тогда, при осмотре места происшествия полицейские обнаружили рядом с телом погибшего фрагменты легкового автомобиля, в частности, разбитое боковое зеркало заднего вида, на котором изображен фирменный логотип Hyundai.