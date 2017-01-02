«Всем стоять»: подстреленый нардепом Пашинским мужчина рассказал свою версию происшествия

Народный депутат от фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский направил на мужчину пистолет без предупреждения, после чего последний ударил его бутылкой.

Об этом в комментарии ТСН рассказал сам пострадавший, пишет "Обозреватель".

Как отмечается в сюжете, мужчина в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой пешком. На трассе он предложил свою помощь незнакомому водителю заглохнувшего микроавтобуса. Когда мужчины толкали автомобиль по встречке, остановился "Мерседес". После возникнувшей перепалки с женщиной-водителем, из машины вышел нардеп Пашинский с пистолетом в руках и крикнул:

"Всем стоять, лежать!".

Эту же версию в комментарии "Стране" подтвердила супруга участника конфликта с Пашинским.

По словам женщины, она все это время разговаривала с мужем по мобильному телефону и слышала все происходящее. После того, как он нецензурно ответил спутнице Пашинского, нардеп подошел к мужчине "в упор с пистолетом сразу же, без любого предупреждения, без предупредительного выстрела".

"У мужа с собой в куртке была бутылка шейка, в магазине я уже была, знаю, сколько он купил: выпил одну по дороге, и вторую не допил. Он этой бутылкой ударил уже тогда, когда ствол пистолета был направлен ему в грудь, после чего прозвучал выстрел и пуля попала в ногу. В этот момент Пашинский выстрелил. Если бы муж его не ударил, он бы все равно выстрелил, но попал бы в корпус (пуля попала в левое бедро. - Ред.). Если бы мой муж в этот момент не оказал никакого физического воздействия, это могло бы закончиться не только выстрелом в ногу", - отметила Ольга.

Когда же через несколько минут она приехала на место происшествия, пистолет находился в руках Сергея Пашинского. "Он был абсолютно дееспособный, никакого сознания он не терял и держал его под прицелом", - добавила женщина.

При этом она выразила возмущение тем фактом, что Пашинский сначала просил их не предавать огласке инцидент, потом сам же об этом написал в Facebook.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что около Киева нардеп Пашинский выстрелил в ногу мужчине, который ударил его бутылкой по голове