В «Укроборонпроме» планируют производить стрелковое оружия по стандартам НАТО

Государственное предприятие «Укроборонсервис», входящее в состав государственного концерна «Укроборонпром». будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

Производство планируют наладить совместно с американской компанией «Aeroscraft». Отмечается, что такие договоренности являются результатом подписанного Меморандума о сотрудничестве между двумя компаниям.

Напомним, Киевский бронетанковый завод разработал боевой модуль «Вий», который может устанавливаться на легкую бронетехнику, в том числе и на «Дозор-Б», что значительно усиливает огневую мощь таких машин.