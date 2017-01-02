В воскресенье, 1 января, в Запорожье из-за пожара в бане едва не сгорело 30 человек. В ликвидации возгорания принимали участие 6 единиц техники и 23 человека личного состава.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что на первом этаже в подсобном помещении горят хозяйственные вещи, а помещения 1-го и 2-го этажей сильно задымлении, угрожающего жизни и здоровью людей.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, услышала запах дыма, позвонила спасателям и оповестила о пожаре администратор заведения.

"Как установили в ходе разведки, на момент возгорания в помещении бани находилось 27 посетителей и 2 человека обслуживающего персонала. Бойцы ГСЧС, которые прибыли на место происшествия, совместно с администрацией эвакуировали из помещений первого этажа 16 посетителей. Из-за сильной задымленности помещений, на втором этаже заблокированными от выходов осталось 11 человек, которые выбили окно и начали звать на помощь. Некоторые из них вышли на парапет дома. В это время пожарные установили выдвижную лестницу и организовали спасение пострадавших из опасной зоны пожара", - сообщили в пресс-службе.

Из-за сильной задымленности в здании бойцы ГСЧС работали в аппаратах на сжатом воздухе и установили переносной дымосос для удаления продуктов горения (дыма). Пожарные оперативно проводили работы в двух направлениях: во-первых организовали спасение из задымленной зоны людей, которым угрожала опасность. Во втором направлении - одновременно тушили пожар.

Спасатели ликвидировали пламя и предотвратили его распространение на другие помещения комплекса.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве спасатели потушили пожар на предприятии