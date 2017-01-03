На Николаевщине спасатели помогли открыть запертую дверь в квартиру с младенцем

Утром 2 января в Очакове спасатели освободили девочку 2015 года рождения, которая оказалась одна закрытой в доме.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 10:49 спасателям поступило сообщение о том, что в квартире на четвертом этаже жилого дома, за закрытыми дверями осталась меленькая девочка.

К дому по улице Строителей выехал дежурный караул подразделения. Через окно, с помощью выдвижной лестницы и шанцевого инструмента, спасатели попали в квартиру и открыли входную дверь для мамы ребенка.

Напомним, в Киеве 20-летняя уроженка Николаевской области оставила двух детей одних дома на девять дней, а сама проводила время с любовником. Вернувшись в квартиру, мать обнаружила своего годовалого сына мертвым, а ее двухлетняя дочь находилась в бессознательном состоянии. Сейчас за жизнь девочки борются врачи.

Отметим, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что к запертым в квартире детям приходила их бабушка и полицейские, но не попали в квартиру. В свою очередь в полиции заявили, что их не вызывали к брошенным матерью на 9 дней детям.

Ранее также сообщалось, что 20-летняя Владислава Трохимчук, которая оставила умирать от голода двух своих детей, постоянно просила деньги на фальшивую болезнь своей дочери.