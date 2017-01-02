В Армении обнаружен мертвым российский офицер

В одной из гостиниц Еревана обнаружили тело 45-летнего майора российской армии Виктора Емельянова.

Об этом со ссылкой на сообщение местной полиции передают РИА Новости.

"Первого января в полицию поступил звонок от бригады скорой помощи. В одной из комнат гостиницы Дружба был обнаружен труп Виктора Е. 1972 года рождения. По предварительному заключению, Виктор Е. скончался скоропостижно. Назначена судмедэкспертиза. Подробности уточняются", - говорится в сообщении.

По имеющимся данным, Емельянов, служивший в звании майора заместителем начальника штаба одной из воинских частей российской военной базы в Армении, был временно прописан в данной гостинице.

Согласно предварительному заключению судмедэксперта, следов насилия на теле россиянина не обнаружено.

По факту смерти возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что в армянском Гюмри пьяный российский военный пытался вломиться в чужую квартиру.

Напомним, 12 января 18-летний военнослужащий Валерий Пермяков, который совершил побег с военной базы, признался в убийстве семьи из шести человек в городе Гюмри.

Также, в полиции рассказали подробности убийства семьи российским солдатом. Ранним утром 12 января, в районе 6.00 в армянском городе Гюмри предположительно солдат-срочник Валерий Пермяков, покинув с автоматом территорию 102-ой российской военной базы, проник в дом семьи Аветисян и расстрелял всех ее членов. Первой была убита хозяйка дома 51-летняя Асмик Аветисян. Затем Пермяков расстрелял ее супруга Сережу Аветисяна, дочь Аиду, сына Армена и невестку Араксью Погосян. Их двухлетнюю дочь – Асмик солдат убил прямо в кроватке. Когда очередь дошла до полугодовалого Сережи, автомат дал осечку, и Пермяков решил заколоть ребенка штыком. Шестимесячный ребенок скончался 19 января. Военнослужащий сменил военную форму на гражданскую одежду и вышел из дома.

Отметим, что Россия отказалась выдать своего военнослужащего, расстрелявшего двухлетнюю девочку и пятерых ее родственников Армении.

Как сообщалось ранее, суд РФ приговорил российского солдата, расстрелявшего семью в Армении, к десяти годам тюрьмы за дезертирство.