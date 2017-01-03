На озере в Черновицкой области погибли более 20 лебедей

В Черновицкой области на озере села Чертория умер 21 лебедь.

Об этом сообщает местное издание «АСС».

«В течение часа инспекторы Госпотребслужбы Кицманского района и Государственной больницы ветеринарной медицины района выехали на место происшествия. Совместно с работниками ГосЧС были собраны из пруда 16 мертвых птиц и доставлены в Черновицкую региональную лабораторию ветеринарной медицины для установления причины гибели», - рассказал начальник управления Госпотребслужбы Александр Александрюк.

Ветеринары подозревают, что птицы могли погибнуть из-за инфекционного заболевания. Чтобы выяснить окончательную причину гибели лебедей ждут подтверждения диагноза из Научно-исследовательского института.

По состоянию на вечер 2 января на территории озера обнаружены еще пять мертвых лебедей.

«Остальные лебеди-шипуны чувствуют себя хорошо. Им как раз привезли еду. Пока специалисты установят окончательную причину гибели этих птиц, ГУ Госпотребслужбы просит жителей Буковины уменьшить количество посещений озера», - сообщил Александрюк.

Напомним, в поле между селами Федоровка и Коблево неизвестные устроили четыре засады, на которых обычно останавливаются белые лебеди, и зверским методом убили более 20 птиц.