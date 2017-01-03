В Николаеве водитель иномарки, объезжая яму на дороге, врезался в столб.

Об этом сообщает издание "Новости Н".

Как пишет издание, дорожно-транспортное происшествие произошло днем во вторник, 3 января, на пересечении улиц Чигрина (Пограничной) и 5-й Слободской.

"Автомобиль Chery Amulet двигался по ул. Чигрина (Пограничной), со стороны 6-й Слободской, в направлении улицы Садовой. Водитель вовремя не заметил глубокую яму на дороге и, чтобы избежать столкновения с припаркованным у обочины автомобилем, резко вывернул руль вправо и врезался в столб", - пишет издание.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Как рассказал владелец авто журналистам, он намерен сразу отправить свой автомобиль на свалку.