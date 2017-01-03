На Николаевщине в пожарах погибли двое мужчин

В Николаевской области во время пожаров погибли двое мужчин.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, 1 января произошло возгорание в жилом доме в Первомайске. В помещении спасатели обнаружили тело погибшего пенсионера. Вероятной причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления.

2 января произошел пожар в селе Вороновка. По прибытию спасатели установили, что пожар возник задолго до его обнаружения. Огонь уничтожил дом, крыша обвалилась. Спасатели ликвидировали возгорание и во время разбора конструкций обнаружили тело погибшего 61-летнего мужчины. Предварительная причина случившегося – неосторожное обращение с огнем.

Напомним, ранее сообщалось, что в предновогодние сутки на Николаевщине произошло восемь пожаров и два человека погибли от угарного газа.