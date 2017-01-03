На территории завода Электрон во Львове начался пожар

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Во вторник, 3 января, произошел пожар на территории завода Электрон по адресу: ул. Стороженко, 32, тушение пожара продолжается.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

По прибытии на место происшествия, спасатели обнаружили возгорание на втором этаже здания в одном из производственных помещений частного предприятия.

К ликвидации пожара привлекли 62 сотрудников ГСЧС и 12 единиц основной техники.

Пожар локализован в 16:15. Ликвидация продолжается.

Фото: focus.ua

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Запорожье из-за пожара в бане едва не сгорело 30 человек

 

Александра Вязникова

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