В Нью-Йорке с рельсов сошел поезд – пострадали более 70 человек

Пассажирский поезд сошел с рельсов в нью-йоркском Бруклине в среду, 4 января.

Об этом сообщает телеканал «Fox5».

Очевидцы говорят, что перед аварией поезд двигался быстрее обычного, а затем последовал сильный удар. По их словам, тяжело раненых нет. О погибших не сообщалось.

На данный момент начато расследование причин происшествия.

Напомним, в Баштанском районе Николаевщины днем 4 января поезд «Интерсити» сообщением Киев – Херсон сбил насмерть 48-летнего мужчину.