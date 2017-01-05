В Нью-Йорке с рельсов сошел поезд – пострадали более 70 человек

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Пассажирский поезд сошел с рельсов в нью-йоркском Бруклине в среду, 4 января.

Об этом сообщает телеканал «Fox5».

Очевидцы говорят, что перед аварией поезд двигался быстрее обычного, а затем последовал сильный удар. По их словам, тяжело раненых нет. О погибших не сообщалось.

На данный момент начато расследование причин происшествия.

Напомним, в Баштанском районе Николаевщины днем 4 января поезд «Интерсити» сообщением Киев – Херсон сбил насмерть 48-летнего мужчину.

Taras Leontyan

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