В Нью-Йорке с рельсов сошел поезд – пострадали более 70 человек

Пассажирский поезд сошел с рельсов в нью-йоркском Бруклине в среду, 4 января.
Об этом сообщает телеканал «Fox5».
Очевидцы говорят, что перед аварией поезд двигался быстрее обычного, а затем последовал сильный удар. По их словам, тяжело раненых нет. О погибших не сообщалось.
На данный момент начато расследование причин происшествия.
The injured being brought out on stretchers after @LIRR train derailed at #AtlanticTerminal @fox5ny pic.twitter.com/MqpRGnyyP3— Liz Dahlem (@lizdahlem) 4 января 2017 г.
Напомним, в Баштанском районе Николаевщины днем 4 января поезд «Интерсити» сообщением Киев – Херсон сбил насмерть 48-летнего мужчину.