В Китае чиновник открыл огонь по начальникам и совершил суицид

Чиновник из китайской провинции Сычуань выстрелил в двух высших по рангу чиновников, а потом убил себя.

Об этом сообщает BBC Украина со ссылкой на государственные китайские СМИ.

Инцидент произошел в конференц-центре, где проходила официальная встреча.

Вооруженный мужчина вошел в здание и выстрелил в мэра и лидера компартии города Паньчжихуа.

Оба получили ранения, которые, как полагают, не угрожают жизни.

Далее нападающий, глава городского бюро земли и ресурсов, застрелился.

Мотивы его действий пока непонятны. Известно, что преступления с огнестрельным оружием не являются распространенными в Китае.